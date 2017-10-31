За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пожарах, произошедших в регионе на минувшей неделе было уничтожено и повреждено 12 строений и 3 автомобиля.

На территории области была зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация, связанная с ДТП.

23 октября в 21 час 07 минут поступила информация о ДТП на улице Циолковского в городе Рязани. По уточненной информации, произошло столкновение микроавтобуса «Форд», автомобиля «Хендэ Элантра» и автомобиля «Хендэ Акцент». Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы, 1 спасательный автомобиль, 5 сотрудников аварийно-спасательной службы, оперативная группа Главного управления МЧС России по области.

В пожаре, произошедшем 27 октября в бане в поселке Ермишь, погиб мужчина 1956 года рождения. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 5 раз.