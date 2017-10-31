Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 12.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. 2-е Бутырки, д. 5, д. 9, д. 11, д. 13, д. 9а (храм).
В Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
16:08 30.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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