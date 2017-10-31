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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Продолжается прием работ на творческий конкурс для рязанских СМИ «Хрустальный журавль»

16:32 / Общество

Конкурс «Хрустальный журавль» проводится в целях привлечения внимания журналистов и редакций средств массовой информации Рязанской области к освещению социально важных тем в развитии региона, содействия духовно-нравственному просвещению, воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности населения, стимулирования роста профессионального мастерства журналистов.

На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в региональных СМИ в период с 1 ноября 2016 года до 1 ноября 2017 года. В рамках конкурса учреждено 15 профессиональных и 10 специальных номинаций.

Заявки для участия в конкурсе принимаются министерством печати и массовых коммуникаций Рязанской области по 30 ноября 2017 года включительно, по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 19, корп. 1.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Правительства Рязанской области  и на сайте министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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