Рязанцам напоминают: завтра международный день Чёрного моря

Он отмечается ежегодно 31 октября в память о дне, когда в 1996 году шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря. Тогда же было решено учредить экологический праздник. Его главная цель – привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит чрезмерный вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

В Международный день Чёрного моря в странах-участницах реализации данного плана проходят различные мероприятия, посвященные проблемам Чёрного моря и сохранению его уникальной экосистемы.

Источник: www.calend.ru