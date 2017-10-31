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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра международный день Чёрного моря

16:35 / Общество

Он отмечается ежегодно 31 октября в память о дне, когда в 1996 году шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря. Тогда же было решено учредить экологический праздник. Его главная цель – привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит чрезмерный вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

В Международный день Чёрного моря в странах-участницах реализации данного плана проходят различные мероприятия, посвященные проблемам Чёрного моря и сохранению его уникальной экосистемы.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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