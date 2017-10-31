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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Вице-губернатор Рязанской области удостоен Ордена Дружбы

16:48 / Власть
Автор фото: Дмитрий Осинин | Вице-губернатор Рязанской области удостоен Ордена Дружбы
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня в рамках встречи с активистами Российского движения школьников, прошедшей в региональном правительстве, Николай Любимов вручил вице-губернатору Игорю Грекову орден Дружбы.

Указ о присвоении ордена подписан Президентом Владимиром Путиным. Высокой награды рязанский вице-губернатор удостоен «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за вклад в гуманитарную, миротворческую, благотворительную деятельность и патриотическую работу с молодежью». Вручая орден, Николай Любимов сказал, что Игорь Греков «одним из первых протянул руку помощи» трем с половиной тысячам украинских беженцев, помог им обустроиться в России. Сегодня Игорь Греков продолжает поддерживать отправку гуманитарной помощи, а также занимается реабилитацией бывших заключенных и наркоманов. Он также содействовал установке на Поклонной горе памятного знака «Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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