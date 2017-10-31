Рязанская областная Дума получила проект бюджета региона на 2018-20 годы

Проект бюджета подготовлен правительством региона и предполагает бездефицитный вариант. Коробки с документами заместитель председателя правительства региона Олег Булеков передал первому заместителю председателя Рязанской областной Думы Александру Шевыреву. Это документ, подробно расписывающий приходную, а самое главное – расходную часть бюджета. Общий вес их тоже был известен заранее – более 13 килограммов. По словам Олега Булекова, особенности бюджета состоят в том, что он остался социально ориентированным. На эти нужды предполагается тратить 78% бюджета. Сохранены все социальные обязательства, которые возложены на регион, заложено повышение заработной платы по Майским указам Президента отдельным категориям бюджетников. По другим категориям предполагается компенсация на уровень инфляции в районе 4%. Остается приоритетными статьи финансирования развития сельского хозяйства и малого бизнеса. Расходы, заложенные на эти статьи, не меньше уровня уходящего года. Важными статьями расходов являются дорожное строительство, ремонт дорог, благоустройство территорий, поддержка инвестиционной деятельности, в частности создание технопарков, которые должны стать драйверами развития региона. Александр Шевырев рассказал, что региональный парламент сначала проверит проект бюджета на соответствие закону о бюджетном процессе. Далее проект рассмотрят в профильном комитете и передадут на рассмотрение остальным отраслевым комитетам. Первое общедумоское чтение проекта бюджета пройдет в двадцатых числах ноября. А через день стоятся публичные слушания в рамках второго чтения.