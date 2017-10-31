В Рязани обсудили, как улучшить инвестиционный климат в ЦФО

Завершился первый день работы конференции «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций», которая проходит в Рязани. В ее рамках состоялось заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата в Центральном федеральном округе Совета при полномочном Представителе Президента России в ЦФО. Выступая на заседании комиссии, губернатор Рязанской области Николай Любимов, в частности, сказал:

– Мы сейчас в Рязанской области создаем инфраструктуру роста: современные институты развития, в которые обращаются обычно инвесторы для того, чтобы продвигались их бизнес, их проекты. Создаем также индустриальные парки и стараемся внедрить проекты цифровой экономики, за которыми на самом деле и в нашей стране, и во всем мире будущее.

При этом мы стараемся использовать формат государственно-частного партнерства. К примеру, в Рязанской области успешно реализуется проект туристско-рекреационного кластера «Рязанский»: коммерческие объекты строят инвесторы, а обеспечивающая инфраструктура создается за счет средств федерального и областного бюджета. Мы будем использовать такой подход при формировании следующего кластера «Касимовский». Приглашаем туда инвесторов, работающих в туристическом бизнесе.

Для того, чтобы появились средства на реализацию инвестиционных проектов, необходимо их привлекать на финансовом рынке. Облигации – это один самых серьезных инструментов, которые для этого могут использоваться.

В Рязанской области мы теперь исповедуем несколько другие подходы, нежели были раньше. Во-первых, инвестор должен быть освобожден от административных барьеров. Область должна зарабатывать на налоговых отчислениях, которые от бизнеса поступают в наши бюджеты. Мы стараемся основать честную систему партнерства, при которой, у многих бизнесменов будет мобильный телефон губернатора – для того, чтобы можно было оперативно решать возникающие вопросы.

Однозначно будем поддерживать любой проект, который будет направлен на развитие. Рязанская область сможет в большей степени, нежели раньше, реализовать свой богатый потенциал. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение будет полезным для всех, в том числе, и для нас: мы сможем внедрить лучшие наработки других регионов на рязанской земле.

Свои опытом на заседании комиссии поделились представители Белгородской области, ЗАО «Лидер», других организаций. Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская подробно остановилась на взаимодействии финансистов с руководителями регионов в рамках проекта «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций». Завтра конференция в Рязани продолжит свою работу.