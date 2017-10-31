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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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В Рязани осудили мужчину, который избил полицейского и напал на фельдшера

17:47 / Общество

Как сообщает портал УЗРФ, жителя Рязани суд признал виновным в избиении полицейского и нападении на фельдшера психиатрической бригады городской станции скорой медицинской помощи.

В марте этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил дебош, его соседи вызвали полицию. Полицейского, прибывшего на место, дебошир нецензурно обругал. Видя, что мужчина находится в неадекватном состоянии, полицейский вызвал медиков. Когда «скорая» приехала, подсудимый напал на фельдшера и ударил его ногой в грудь. Он избил полицейского, который пытался заступиться за медика.

Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 1 ст. 318, 319, ст.116 УК РФ (применение насилия в отношения представителя власти). Решением суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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