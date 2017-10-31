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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Спортсмен из Рязанской области завоевал «золото» Кубка Европы по самбо

18:01 / Спорт

Личные и командные состязания по самбо проходили с 27 по 30 октября в Испании. В составе сборной России в соревнованиях участвовал рязанец, воспитанник СДЮСШОР «Родной край — спорт» мастер спорта России международного класса Михаил Воробьев. В финале он одержал победу над соперником из Испании, завоевав золотую медаль в личном зачете (весовая категория до 68 кг). По итогам командного турнира Михаил Воробьев также занял первое место в составе сборной страны. Спортсмен занимается под руководством заслуженного тренера России Константина Фофанова.

По словам губернатора Николая Любимова, в регионе проводится серьезная работа по созданию спортивной инфраструктуры с тем, чтобы профессионалы имели хорошую базу для тренировок. Центр единоборств, строительство которого завершается в Рязани, позволит спортсменам еще более качественно готовиться к соревнованиям и достигать новых побед. «Приятно, что в Рязанской области живут такие замечательные спортсмены, которые добиваются прекрасных результатов и прославляют регион на мировом, европейском и всероссийском уровнях. Они являются золотым спортивным фондом Рязанского края», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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