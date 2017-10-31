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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Жителей Рязанской области осудили за убийство, сопряженное с разбоем

18:05 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор в отношении трех жителей Спасского района. Подсудимых – Михаила Шелемба, 1988 года рождения, Василия Городилова, 1989 года рождения и Игоря Батракова, 1990 года рождения – суд признал виновными в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере и причинением тяжкого вреда здоровью, хищении паспорта, а также ряде других преступлений.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014 года Городилов, Шелемба и Батраков решили напасть на одинокого жителя села Городковичи Спасского района, который был родственником одного из злоумышленников. Распределив между собой роли в совершении преступления, они установили наблюдение за домом потерпевшего. В один из дней ноября Городилов, Шелемба и Батраков проникли в дом потерпевшего. Городилов напал на пожилого мужчину и потребовал деньги. К Городилову присоединился Шелемба, а Батраков в это время стал искать в комнате деньги и ценное имущество. Мужчина рассказал напавшим о том, что у него есть 5 000 рублей, а в доме хранится банковский сертификат на сумму 900 000 рублей. Злоумышленники забрали деньги, сертификат, а также паспорт потерпевшего. Затем Городилов и Шелемба задушили мужчину, перенесли труп в террасу и заложили сверху различными вещами. Через несколько дней они вернулись в дом погибшего, перевезли труп на отдаленный участок местности, где, обложив автомобильными покрышками и досками, облили бензином и сожгли его, а также уничтожили свою одежду, в которой находились в день убийства. В декабре 2014 года подсудимые обналичили похищенный у потерпевшего банковский сертификат, получив по нему денежные средства, которые разделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В апреле 2015 года в деревне Папушево Спасского района они в привычном составе проникли в жилой дом жителя Москвы и похитили имущество на общую сумму более 64 тысяч рублей.

Приговором Рязанского областного суда с учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 18,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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