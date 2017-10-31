Дорожный ремонт в Рязани находится в завершающей стадии

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. В настоящее время в Рязани ремонтные работы на муниципальных дорогах завершены на 97 процентов. Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе и завершаются на улице Новоселковской, обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Полевой, Полонского и 7-м Мервинском проезде.

С 26 по 29 октября специалисты ликвидировали дорожные ямы на ул. 1-й Красной. Около школы №75 по адресу: ул. Васильевский проезд, д. 7 благоустроили пешеходную дорожку.