В Рязанской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

По информации, которую опубликовал портал УЗРФ, сегодня ночью в регионе ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег до 7 мм). Завтра днем также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег до 4 мм). В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, 6-11 м/с., местами порывы 12-17 м/с.