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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Рязанцев приглашают на «Бал в уездном городе»

18:32 / Культура

Участники Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в Рязанском областном музыкальном театре 4 ноября, смогут окунуться в атмосферу светского бала и поучаствовать в салонных играх исторической эпохи. Гости смогут не только потанцевать, пообщаться, но и познакомиться, пишет портал Вездекультура. В празднике примут участие артисты салона исторического танца «Возрождение» – лауреаты и обладатели Гран-При многочисленных конкурсов и фестивалей. В их репертуаре и болеро и вальсы, падеграс и мазурка – более 60 композиций. Артисты уже выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и даже покорили Вену. Но главный их зритель – здесь, в Рязани, признаются сами танцоры. Вместе с ними окунуться в прошлое сможет любой желающий: вход на праздник – свободный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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