Рязанский театр драмы заявил о смене спектакля

Как сообщает пресс-служба театра, в связи с болезнью актрисы Томского ТЮЗа 2 ноября вместо спектакля «Ночь святого Валентина» будет показан спектакль «Руководство для желающих жениться».

Приобретенные билеты – действительны. Если замена Вас не устраивает, сдать билеты можно в кассе театра до начала спектакля.

Для билета, приобретенного в электронном виде, для начала процедуры возврата Вам надо написать на электронную почту: support@radario.ru или позвонить по телефону 8(800) 555-36-05 и сообщить, на какой адрес почты вы покупали билет и номер билета.

Тел. кассы 45-15-58.