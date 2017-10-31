В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции

В областном театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Октябрьской социалистической революции. О ее событиях и значении для нашей страны напомнил собравшимся первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин. Заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов зачитал приветствие губернатора Николая Любимова участникам собрания. В тексте говорится, что революция затронула все сферы общественной жизни, стала событием переломного значения. Это история страны, больших испытаний и великих побед. Истинным патриотам наша история дорога такой, какая она есть.

Во время собрания рязанцам вручили партийные и комсомольские билеты, памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и наградили победителей областного конкурса сочинений «Великий Октябрь – путь к новой жизни». А после этого состоялся праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов Рязани.