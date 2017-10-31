лизинг
22:04 МСК
Вторник
31 / 10 / 2017
Выпуск № 189 (5476)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
224

В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции

18:56 / Общество

В областном театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Октябрьской социалистической революции. О ее событиях и значении для нашей страны напомнил собравшимся первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин. Заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов зачитал приветствие губернатора Николая Любимова участникам собрания. В тексте говорится, что революция затронула все сферы общественной жизни, стала событием переломного значения. Это история страны, больших испытаний и великих побед. Истинным патриотам наша история дорога такой, какая она есть.

Во время собрания рязанцам вручили партийные и комсомольские билеты, памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и наградили победителей областного конкурса сочинений «Великий Октябрь – путь к новой жизни». А после этого состоялся праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Жителей Рязанской области осудили за убийство, сопряженное с разбоем

В Рязани осудили мужчину, который избил полицейского и напал на фельдшера

61 проверку провели на минувшей неделе специалисты Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:06
В Рязанской области активисты ОНФ добились ликвидации 103 несанкционированных свалок
18:02
Стратегия развития и бюджетный прогноз Рязанской области обязательно должны широко обсуждаться
17:54
Рязанский клуб молодежной прессы объявил новый набор учеников
17:40
В Едином уроке по безопасности в сети Интернет приняли участие более 77 тысяч школьников Рязанской области
17:38
В Рязанской области продолжается работа по заготовке и переработке сахарной свеклы
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы