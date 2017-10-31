Затейливое. Уникальное. Родное

Глиняный городничий, ручная вышивка XIX века и мебель из лозы – экспонаты выставки «Рязань мастеровая»

– «Городничий» и «Горожанин» – особые фигуры для нас, – рассказывает директор Скопинского краеведческого музея Елена Морозова, показывая на две старинные скульптуры. – Время явно потрепало глиняных мужчин, но их взгляды по-прежнему лихие. Их изготовили в конце XIX века, и подобные вещи совершенно нетипичны для скопинских мастеров. У моих коллег есть версия, что фигуры использовались для домашних спектаклей. Внутрь можно вставлять свечи, и глаза будут гореть, а изо ртов пойдет легкий дымок, имитирующий речь.

И это не самое удивительное на выставке «Рязань мастеровая». Экспозиция, открывшаяся в историко-архитектурном музее-заповеднике, рассказывает о главных промыслах региона. Временной охват – от конца XIX века до наших дней. В витринах красуются платья и скатерти с михайловским кружевом, нежнейший кадомский вениз, скопинская керамика с причудливыми узорами и фигурками животных, плетеная мебель из Шилова. Дополняет это богатство интерактивная карта Рязанской губернии с обозначениями ремесел и промыслов каждого уезда и фотографиями. Ведь наши края издавна были богаты умельцами самого разного «профиля».

– Нам давно пора было объединить все крупнейшие рязанские промыслы на одной выставке, – говорит заведующая отделом декоративно-прикладного искусства музея Оксана Сахарова. – Тем более что мы рассказываем и об истории, и о современном состоянии промыслов. Например, михайловское ЗАО «Труженица», которое создает изделия с цветным кружевом и ручной вышивкой, в этом году отметит 90-летие.

Экспонаты для выставки предоставили музей-заповедник Рязанского кремля, областной художественный музей им. И.П. Пожалостина и историко-краеведческие музеи региона: Скопинский и Михайловский. Кроме того, свою лепту внесли музеи – ассортиментные кабинеты предприятий ЗАО «Скопинская художественная керамика», ЗАО «Труженица», ООО «Кадомский вениз», ООО «Шиловская лоза». Так, Заслуженный художник РФ, мастер вышивки Зоя Зайцева передала для выставки альбом с собственными разработками. 90-летняя художница лично присутствовала на выставке, как и многие другие мастера. Их главное стремление, которое удается передать следующим поколениям, – украшать мир. Поэтому «Рязань мастеровая» – это не только музейный экскурс в историю, но и презентация промыслов как части современной культуры России и особого бизнеса.

– Мы в Скопине выросли на нашей родной керамике, и не было ни одной семьи, которая не украшала бы ею окна. Ведь было принято выставлять на люди лучшее, что есть в доме, – улыбается Елена Морозова. – На моем окне стоит подсвечник «Медведь» на три свечи, который подарили приятели-гончары.

Словом, пламя народного творчества неугасимо – и каждый из нас может поддержать умельцев и принести его огонек в свой дом.