лизинг
22:04 МСК
Вторник
31 / 10 / 2017
Выпуск № 189 (5476)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
94

Затейливое. Уникальное. Родное

00:01 / Культура
Глиняный городничий, ручная вышивка XIX века и мебель из лозы – экспонаты выставки «Рязань мастеровая»
Автор фото: Димитрий Соколов | Затейливое. Уникальное. Родное
Фото: Димитрий Соколов.

– «Городничий» и «Горожанин» – особые фигуры для нас, – рассказывает директор Скопинского краеведческого музея Елена Морозова, показывая на две старинные скульптуры. – Время явно потрепало глиняных мужчин, но их взгляды по-прежнему лихие. Их изготовили в конце XIX века, и подобные вещи совершенно нетипичны для скопинских мастеров. У моих коллег есть версия, что фигуры использовались для домашних спектаклей. Внутрь можно вставлять свечи, и глаза будут гореть, а изо ртов пойдет легкий дымок, имитирующий речь.

И это не самое удивительное на выставке «Рязань мастеровая». Экспозиция, открывшаяся в историко-архитектурном музее-заповеднике, рассказывает о главных промыслах региона. Временной охват – от конца XIX века до наших дней. В витринах красуются платья и скатерти с михайловским кружевом, нежнейший кадомский вениз, скопинская керамика с причудливыми узорами и фигурками животных, плетеная мебель из Шилова. Дополняет это богатство интерактивная карта Рязанской губернии с обозначениями ремесел и промыслов каждого уезда и фотографиями. Ведь наши края издавна были богаты умельцами самого разного «профиля».

– Нам давно пора было объединить все крупнейшие рязанские промыслы на одной выставке, – говорит заведующая отделом декоративно-прикладного искусства музея Оксана Сахарова. – Тем более что мы рассказываем и об истории, и о современном состоянии промыслов. Например, михайловское ЗАО «Труженица», которое создает изделия с цветным кружевом и ручной вышивкой, в этом году отметит 90-летие.

Экспонаты для выставки предоставили музей-заповедник Рязанского кремля, областной художественный музей им. И.П. Пожалостина и историко-краеведческие музеи региона: Скопинский и Михайловский. Кроме того, свою лепту внесли музеи – ассортиментные кабинеты предприятий ЗАО «Скопинская художественная керамика», ЗАО «Труженица», ООО «Кадомский вениз», ООО «Шиловская лоза». Так, Заслуженный художник РФ, мастер вышивки Зоя Зайцева передала для выставки альбом с собственными разработками. 90-летняя художница лично присутствовала на выставке, как и многие другие мастера. Их главное стремление, которое удается передать следующим поколениям, – украшать мир. Поэтому «Рязань мастеровая» – это не только музейный экскурс в историю, но и презентация промыслов как части современной культуры России и особого бизнеса.

– Мы в Скопине выросли на нашей родной керамике, и не было ни одной семьи, которая не украшала бы ею окна. Ведь было принято выставлять на люди лучшее, что есть в доме, – улыбается Елена Морозова. – На моем окне стоит подсвечник «Медведь» на три свечи, который подарили приятели-гончары.

Словом, пламя народного творчества неугасимо – и каждый из нас может поддержать умельцев и принести его огонек в свой дом.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 189 (5476) от 31 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский театр драмы заявил о смене спектакля

Рязанцев приглашают на «Бал в уездном городе»

Москвичка получила Гран-при рязанского фестиваля «Есенинская Русь» за вологодские песни

Когда мы едины
Ирина Сизова
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Голубые и красные береты
В 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды полку состоялся День призывника
Вячеслав Астафьев
Экономика
Облигации и инвестиции
Как правильно пользоваться новым инструментом финансового рынка
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
На международном уровне
Губернатор Николай Любимов принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИДе
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
На пользу региону
Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал итоги заседания Совета глав субъектов РФ при МИДе России
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Юность. Энергия. Развитие
Рязанских активистов Российского движения школьников чествовали в региональном правительстве
Людмила Иванова
РВ ТВ
Забвению не подлежит
В Рязани отметили общегосударственный День памяти жертв политических репрессий
Димитрий Соколов
Общество
Вспомнили поименно
В Рязани и других городах России прошла ежегодная акция «Молитва памяти»
Общество
Приоритеты развития
Рязанская областная Дума получила проект бюджета региона на 2018-й и плановый период 2019-20 годов
Михаил Скрипников
Общество
Умный труд
Высокопроизводительные рабочие места повышают качество жизни
Юрий Евстифеев
Образование и Наука
На перспективу
В Рязани готовят кадровый резерв будущих руководителей детсадов и школ
Людмила Иванова
Авторская колонка
Когда мы едины
Ирина Сизова
Общество
Вера за колючей проволокой
Проблемы взаимодействия УИС и Русской православной церкви обсудили на совещании
Вероника Шелякина
Общество
За год до юбилея
Музей истории молодежного движения начинает подготовку к 100-летию комсомола
Собственная информация
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы