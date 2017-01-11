Спортивный курьер

«АМКА» и «золото»

Переиграв «молодежку» ФК «Рязань» (3:0), «АМКА» возглавила турнирную таблицу в чемпионате области по футболу. В команде-победительнице голы забили Дмитрий Широких, Максим Жигунов и Антон Щиголев. Перед заключительным туром «Рязань-М» отставала от команды «АМКА» на одно очко, «ТД «Русь» (Скопин) – еще на три. Можно было предположить: в таком порядке клубы и финишируют. Если «Рязань-М» даже выиграет у «Михайлова», дубль ФК «Рязань» вряд ли опередит команду «АМКА», которая на финише сезона обязана была сыграть с «Доном». Однако милославские футболисты уже не явились на пять матчей, так что «АМКА» провела против дублеров «Рязани», можно сказать, «золотой» поединок. Ничто не мешает стать третьей скопинской «Руси», опережавшей ближайшего преследователя – ряжский «Спартак-Фан» – на шесть очков.

И вот проведены заключительные матчи турнира. ФК «Рыбное» добился победы над «ТД «Русь» (Скопин) – 2:1, рязанский «Водоканал» нанес поражение чучковскому «Светочу» – 3:1, «Рязань-М» убедительно, со счетом 6:2, переиграла ФК «Михайлов». Ничейным (3:3) исходом завершился поединок «Спартак-Фан» – «Витязь» (Рязанский район). «АМКА», получила три очка без игры – техническую победу над не явившимся на поединок милославским «Доном». В итоге она завоевала титул чемпиона области, на одно очко опередив «Рязань-М». Третьими финишировали футболисты «ТД «Русь». Последующие места заняли «Спартак-ФАН», ФК «Рыбное», «Витязь», «Водоканал», «Светоч», ФК «Михайлов» и «Дон».

А впереди – главный матч сезона. Нас ждет повторение «золотого» поединка, в котором вновь встретятся чемпион и обладатель кубка области – «АМКА» и занявшая в областном чемпионате второе место «Рязань-М». Эта встреча состоится завтра, 1 ноября, в Рязани, на стадионе «Спартак», начало – в 18.00. У юношей за суперкубок поспорят победитель первенства «Рязань-М» и обладатель кубка области милославский «Дон». Матч состоится также на стадионе «Спартак» 5 ноября. Начало поединка – в 11.30.

И «звезды» в гости к нам…

Сегодня в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», состоится торжественное открытие отборочного регионального этапа Ночной хоккейной лиги, которое будет сопровождаться выступлением мастеров фигурного катания, конкурсами для зрителей. Пройдет традиционная автограф-сессия легенд отечественного хоккея с шайбой. Ожидаем гостей, заслуженных мастеров спорта СССР, олимпийских чемпионов – президента Ночной хоккейной лиги Александра Якушева, Валерия Каменского и Владимира Мышкина.

В программе – выставочный матч, в котором встретятся «Империя» из областного центра и касимовский «Восход СУ-2». Начало хоккейного праздника – в 18.00.

Тренеров уволили…

В руководстве ХК «Рязань» – изменения: посты главного тренера клуба и его помощника покинули Игорь Жилинский и Дмитрий Бондарев. Жилинский возглавил ХК «Рязань» в нелегкий период – команду покинуло 90 процентов состава, команду пришлось формировать заново. После третьего кряду поражения – от СКА «Нева» – Игорь Жилинский принял решение уволиться по собственному желанию. Вместе с ним покинул команду и старший тренер Дмитрий Бондарев.

P.S. Новым главным наставником ХК «Рязань» назначен заслуженный тренер России Мисхат Фахрутдинов.