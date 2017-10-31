Вера за колючей проволокой

Проблемы взаимодействия УИС и Русской православной церкви обсудили на совещании

Оно состоялось в исправительной колонии №2 строгого режима. В нем приняли участие священнослужители, окормляющие пенитенциарные учреждения, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, заместители начальников исправительных колоний и представители образовательных учреждений города.

На совещании говорили о работе по духовно-нравственному воспитанию осужденных в исправительных колониях, о формах и методах воспитательной работы с осужденными, о мерах по профилактике правонарушений и преступлений в местах лишения свободы, о формировании ценностей отечественной культуры у осужденных в процессе изучения основ православия, затронули тему межконфессионального общения и особенностей профессиональной подготовки сотрудников.

– Ко мне как уполномоченному по правам человека обращаются с разными вопросами. Они связаны с восстановлением документов, приобретением гражданства, помощью в трудоустройстве. Третья часть обращений поступает из мест лишения свободы, – говорит Наталья Епихина. – Зачастую у осужденных возникают вопросы, касающиеся их личной жизни, душевных терзаний. И роль священнослужителей здесь сложно переоценить. Благодаря их беседам с осужденными в колониях уменьшается количество суицидов, становится меньше дисциплинарных нарушений. Духовная поддержка священнослужителей нужна и сотрудникам колоний, так как они работают в непростых условиях.

По словам помощника начальника управления по организации работы с верующими Николая Кутакова, благодаря работе священнослужителей в исправительных колониях нашей области на 8 процентов сократилось общее количество нарушений и на 10 процентов – злостных. Более 100 осужденных обучаются на курсах «Основы православного вероучения», более 80 человек уже получили свидетельства об их окончании.

В рамках совещания участники посетили жилую зону ИК-2, где в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошел молебен. А затем в актовом зале подвели итоги первого этапа Всероссийского смотра-конкурса иконописи «Канон» среди осужденных. Победителем стал представитель ИК-6, написавший образ святителя Спиридона Тримифунтского.

Начальник УФСИН полковник внутренней службы Валерий Семенов поблагодарил представителей РПЦ за ежедневную помощь и поддержку в сложной работе по ресоциализации осужденных и их возвращению в общество.