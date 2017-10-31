лизинг
22:03 МСК
Вторник
31 / 10 / 2017
Выпуск № 189 (5476)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
113

Вера за колючей проволокой

00:01 / Общество
Проблемы взаимодействия УИС и Русской православной церкви обсудили на совещании
Автор фото: Вероника Шелякина | Вера за колючей проволокой
Фото автора.

Оно состоялось в исправительной колонии №2 строгого режима. В нем приняли участие священнослужители, окормляющие пенитенциарные учреждения, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, заместители начальников исправительных колоний и представители образовательных учреждений города.

На совещании говорили о работе по духовно-нравственному воспитанию осужденных в исправительных колониях, о формах и методах воспитательной работы с осужденными, о мерах по профилактике правонарушений и преступлений в местах лишения свободы, о формировании ценностей отечественной культуры у осужденных в процессе изучения основ православия, затронули тему межконфессионального общения и особенностей профессиональной подготовки сотрудников.

– Ко мне как уполномоченному по правам человека обращаются с разными вопросами. Они связаны с восстановлением документов, приобретением гражданства, помощью в трудоустройстве. Третья часть обращений поступает из мест лишения свободы, – говорит Наталья Епихина. – Зачастую у осужденных возникают вопросы, касающиеся их личной жизни, душевных терзаний. И роль священнослужителей здесь сложно переоценить. Благодаря их беседам с осужденными в колониях уменьшается количество суицидов, становится меньше дисциплинарных нарушений. Духовная поддержка священнослужителей нужна и сотрудникам колоний, так как они работают в непростых условиях.

По словам помощника начальника управления по организации работы с верующими Николая Кутакова, благодаря работе священнослужителей в исправительных колониях нашей области на 8 процентов сократилось общее количество нарушений и на 10 процентов – злостных. Более 100 осужденных обучаются на курсах «Основы православного вероучения», более 80 человек уже получили свидетельства об их окончании.

В рамках совещания участники посетили жилую зону ИК-2, где в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошел молебен. А затем в актовом зале подвели итоги первого этапа Всероссийского смотра-конкурса иконописи «Канон» среди осужденных. Победителем стал представитель ИК-6, написавший образ святителя Спиридона Тримифунтского.

Начальник УФСИН полковник внутренней службы Валерий Семенов поблагодарил представителей РПЦ за ежедневную помощь и поддержку в сложной работе по ресоциализации осужденных и их возвращению в общество.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 189 (5476) от 31 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции

Жителей Рязанской области осудили за убийство, сопряженное с разбоем

В Рязани осудили мужчину, который избил полицейского и напал на фельдшера

Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
За год до юбилея
Музей истории молодежного движения начинает подготовку к 100-летию комсомола
Собственная информация
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Голубые и красные береты
В 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды полку состоялся День призывника
Вячеслав Астафьев
Экономика
Облигации и инвестиции
Как правильно пользоваться новым инструментом финансового рынка
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
На международном уровне
Губернатор Николай Любимов принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИДе
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
На пользу региону
Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал итоги заседания Совета глав субъектов РФ при МИДе России
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Юность. Энергия. Развитие
Рязанских активистов Российского движения школьников чествовали в региональном правительстве
Людмила Иванова
РВ ТВ
Забвению не подлежит
В Рязани отметили общегосударственный День памяти жертв политических репрессий
Димитрий Соколов
Общество
Вспомнили поименно
В Рязани и других городах России прошла ежегодная акция «Молитва памяти»
Общество
Приоритеты развития
Рязанская областная Дума получила проект бюджета региона на 2018-й и плановый период 2019-20 годов
Михаил Скрипников
Общество
Умный труд
Высокопроизводительные рабочие места повышают качество жизни
Юрий Евстифеев
Образование и Наука
На перспективу
В Рязани готовят кадровый резерв будущих руководителей детсадов и школ
Людмила Иванова
Авторская колонка
Когда мы едины
Ирина Сизова
Культура
Затейливое. Уникальное. Родное
Глиняный городничий, ручная вышивка XIX века и мебель из лозы – экспонаты выставки «Рязань мастеровая»
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы