Умный труд

Высокопроизводительные рабочие места повышают качество жизни

В Рязани прошла региональная конференция «Создание высоко­производительных рабочих мест – стратегия роста для России», в которой приняли участие губернатор Николай Любимов и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Речь шла о выполнении Майских указов Президента РФ Владимира Путина – в частности, о повышении производительности труда.

По новой методике

Новизна происходящего в экономике страны – вот главная примечательная особенность конференции. Свежие факты и комментарии к ним рязанцы получили, что называется, из первых рук – от Бориса Титова, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, выступившего с докладом.

Он, в частности, презентовал в Рязани «Стратегию роста» – среднесрочную программу социально-экономического развития Российской Федерации, которая подготовлена Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина по поручению Президента России В.В. Путина.

Борис Юрьевич отметил, что фактически до сих пор нет единой методики подсчета высокопроизводительных рабочих мест, да и само их название вызывает разные толкования. Он как раз предложил такую методику. Количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) рассчитывается Экспертным центром при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, исходя из данных Федеральной налоговой службы по отчетам отдельных предприятий по методике, разработанной «Деловой Россией». В России отдельно для каждой из 34 важнейших отраслей устанавливаются целевые значения. Высокопроизводительными признаются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения. Сводная статистика формируется в разрезе регионов и отраслей.

Согласно новой методике, в стране на конец 2016 года было 16,6 млн. ВПРМ, по сравнению с 2011 годом их количество увеличилось на 3,88 млн. ед. В большинстве отраслей число таких мест выросло. В обрабатывающей промышленности – на 1,7 млн., что составило 44% совокупного прироста высокопроизводительных рабочих мест в России. На транспорте и в связи – на 1 млн. Это 26% совокупного прироста.

Борис Титов подчеркнул, что создание высокопроизводительных рабочих мест – это цель, объединяющая все общество. Она означает понятные всем вещи. С одной стороны, высокие зарплаты, высокое качество жизни людей. С другой – при достижении цели обеспечивается высокая прибыль предприятий и, соответственно, высокие налоговые поступления, т.е. высокие доходы бюджета.

На конференции обсуждались конкретные пути для достижения этой цели в регионе. Губернатор Николай Любимов представил целостную систему мер, способную привести к успеху.

Всем миром

Один из важнейших путей – использование федеральных ресурсов. Правительством региона готовится заявка в Минэкономразвития РФ на участие в федеральной программе повышения производительности труда и поддержки занятости. Разумеется, это может произойти только на условиях софинансирования. Свои средства должны будут тратить и заинтересованные предприятия, которые тоже вносят вклад в подготовку заявки.

Иными словами, программа явит собой пример государственно-частного партнерства. ВПРМ в Рязанской области будет создавать вся страна. На основе этого документа предполагается, кроме всего прочего, обеспечить максимальное упрощение процедур для получения мер господдержки. Николай Любимов подчеркнул также, что в пилотном режиме участниками соответствующей региональной программы повышения производительности труда станут 14 предприятий таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, производство электронного и оптического оборудования, строительных материалов, пищевых продуктов, легкой промышленности.

Инвесторам – зеленый свет

Регион и самостоятельно проводит серьезную работу. Рост числа ВПРМ нельзя не связывать с привлечением инвестиций. В области действует серьезная система мер господдержки инвесторов. Причем эта система постоянно модернизируется и дополняется. Вот что сказал по этом поводу на конференции Николай Любимов:

– Вне зависимости от решения федерального центра относительно налогообложения движимого имущества для инвесторов, уже получающих государственную поддержку в рамках регионального инвестиционного законодательства, льгота по налогу на имущество будет сохранена. Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года. В рамках Закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» в Рязанской области поддержано 25 проектов, объем инвестиций по которым составит около 50 миллиардов рублей. За счет их реализации будет создано свыше 3500 рабочих мест, из них уже открыто более 1700, большинство – высокопроизводительные.

Еще одно из важнейших дополнений региональной системы мер господдержки касается моногородов. Как сообщил губернатор, в ближайшее время будет принято постановление Правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесном. Инфраструктура для инвесторов будет построена за счет средств Фонда развития моногородов и бюджета области. На конференции Николай Любимов сообщил: опыт Лесного планируется распространить не только на другие моногорода, но и на создавание ТОСЭР в регионе в общем порядке, без привязки к конкретному моногороду, что теперь позволяет федеральное законодательство. По словам губернатора, все это поможет сформировать базовые условия для привлечения инвестиций, модернизации и технического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий, а следовательно, создавать высокопроизводительные рабочие места.

Плюс институты развития

Для поддержки бизнеса нужна и современная инфраструктура. В регионе созданы или создаются центр бережливого производства, Государственный фонд развития промышленности, центр кластерного развития, инжиниринговый центр, центр поддержки экспорта.

– Ключевым звеном системы выступит региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который обеспечит продвижение новых технологий, организацию обмена опытом, подготовку и распространение методических материалов, развитие компетенций по приоритетным отраслевым секторам и выполнение ряда других, не менее важных задач, – заявил Николай Любимов.

По словам Николая Любимова, перспективными для экономики региона являются выдвинутые рязанцами инициативы по созданию кластеров: машиностроения, радиоэлектроники, робототехники и IT, медицинского, строительных материалов, агропромышленного, туристического. При этом центр кластерного развития будет ориентирован на развитие кооперационных связей, усиление горизонтальной интеграции предприятий, а также оптимизацию использования производственных мощностей. «Это возможно за счет применения механизмов аутсорсинга и субконтрактации, реализации совместных проектов, – добавил Николай Любимов. – Инжиниринговый центр обеспечивает решение проектных, инженерных, технологических задач, что способствует развитию, модернизации и внедрению новых технологий на малых и средних предприятиях, а также коммерциализации технологий и знаний». Кроме того, в следующем году Корпорация развития Рязанской области приступит к созданию государственного промышленного парка в Рязанском районе общей площадью более 500 гектаров.

Губернатор также добавил, что в 2018 году в области приступят к реализации первого этапа создания Рязанского инновационного научно-технологического центра при участии четырех ведущих университетов региона. Центр будет основным объектом инфраструктуры по внедрению проекта цифровой экономики.

Николай Любимов,

губернатор Рязанской области:

– Безоговорочное выполнение требований главы государства я считаю нашей основной задачей, на это нацеливаю и свою команду. Сегодня, когда экономика стабилизировалась и наблюдается устойчивый рост по ряду макроэкономических показателей, создание высокотехнологичных рабочих мест, повышение производительности труда является необходимым условием развития экономики…Эта задача может быть решена только при объединении усилий представителей бизнеса, общественных структур, федеральных и региональных органов власти.

Борис Титов,

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:

– Рабочие места способен создать только частный конкурентоспособный бизнес. Необходимо проведение активной экономической политики государства и создание условий для развития миллионов компаний… Я очень рад находиться в Рязанской области и наблюдать позитивные изменения в экономике. Видно, что сегодня регион динамично развивается. С другой стороны, мы создали Стратегию роста, главным показателем которого является организация высокопроизводительных мест. Здесь потенциал у региона большой. В области уже есть институты и логистика всего процесса.

Владимир Кутенцын,

председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, председатель общественной организации «Рязанская областная федерация товаропроизводителей»:

– Для создания высокопроизводительных, эффективных рабочих мест необходима благоприятная деловая, инвестиционная среда, применение передовых технологий, повышение уровня автоматизации производства. Все это потребует от сотрудников более высокой квалификации, повышенной адаптивности к новым технологиям.

Владимир Моторжин,

руководитель регионального отделения «Деловой России»:

– Такие конференции – хороший повод для обсуждения того, что нужно делать в экономике региона, чтобы он эффективно развивался. Времени на раскачку у нас нет. Должна быть очень разумная, целенаправленная концентрация действий бизнеса, власти, общества.