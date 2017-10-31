На перспективу

В Рязани готовят кадровый резерв будущих руководителей детсадов и школ

В областном центре стартовал очередной цикл семинаров в рамках проекта «Школа кадрового резерва». Проект направлен на выявление и подготовку к работе будущих руководителей в сфере образования. Цикл семинаров проводится один раз в два года, нынешний – уже третий по счету. По итогам предыдущих занятий в рамках «Школы кадрового резерва» из 49 ее слушателей 16 уже назначены на руководящие должности.

В стартовавшей сегодня «Школе кадрового резерва» принимают участие 20 человек. Среди них – заместители руководителей, а также перспективные педагоги. В течение нескольких месяцев они будут слушать лекции, участвовать в семинарах и практикумах, посещать консультации. Обучение будет проводиться на базе различных школ и детсадов Рязани методом погружения в образовательную среду. Участникам «Школы…» расскажут о тонкостях нормативно-правового обеспечения образовательного процесса, финансово-экономических механизмов управления, разъяснят некоторые положения трудового законодательства, познакомят с психологическими основами управленческой работы. По итогам «Школы…», в мае следующего года, ее слушатели должны будут создать и представить собственный управленческий проект.

Слушателей третьей «Школы кадрового резерва» на первом занятии, прошедшем в школе №73, приветствовал начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин. Он отметил, что «Школа…» – это не просто проект, это особое пространство, где ее участники смогут развиваться в профессиональном и личностном плане.

– Проект «Школа кадрового резерва» будет полезен как самим «резервистам», так и тем, кто будет учить их на практике в своем образовательном учреждении. Подготовка к занятиям позволит руководителям учреждений взглянуть на деятельность администрации со стороны, что даст положительные результаты для развития школы или детского сада, – отметил Алексей Зимин.