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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Когда мы едины

00:01 / Авторская колонка
Когда мы едины

Приближается День народного единства, который мы будем традиционно отмечать 4 ноября. Самое время поразмышлять о том, как историческое происхождение этого праздника связано с нашими традициями – стремлением народа к единению в значимые для страны моменты.

Как известно, сама дата праздника связана с событиями 1612 года, когда Россия преодолевала затянувшееся Смутное время. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», – заявил в 2004 году, когда обсуждалась идея установления праздника, Патриарх Алексий.

Мы свыклись с этой датой, не слишком интересуемся сутью происходивших тогда событий. Те, кто увлекается историей, знают, что тогда решалась судьба государства Российского – быть ему или не быть. Именно поэтому представители разных сословий объединились, избавили Москву от иноземцев, избрали новую правящую династию. Народ вмешался в катастрофическое для страны течение событий и повернул их ход к спасению государственности.

Так случалось в нашей истории не раз. Наступал момент, когда народное единство противостояло внешней угрозе или внутренней смуте. И сколько бы ни говорили сегодня о том, что в России нет традиций гражданского общества, они есть. Иначе не устояли бы мы в 1812-м и в 1941-м, когда вернулось в наш язык словосочетание «народное ополчение». Сегодня мы помним о том, как поднималась против Наполеона «дубина народной войны», как шли добровольно ополченцы защищать от гитлеровцев Москву.

Сила нашего единства проявляется зачастую в простых вещах. Так в старину в русских селах строили дома и храмы – сообща за считанные дни. Так собирали по копеечке на школы и больницы, причем и состоятельные люди, и те, кто каждой копеечкой дорожил. Ведь и на памятник Пушкину в Москве собирали народные деньги.

Традиция эта проявляется порой самым неожиданным образом. Сегодня утром услышала историю, рассказанную поэтом и издателем Валерием Краснопольским. В 1991 году, когда рушилась вся советская экономика, страшным дефицитом сделалась бумага. У издательств не было запасов, чтобы издать книгу Валерия Золотухина, где он вспоминал о Владимире Высоцком. И тогда артист и поэт поехали на целлюлозный комбинат в Сыктывкаре, выступили там с концертом и рассказали о своей беде. И трудовой коллектив комбината проголосовал за то, чтобы выделить Золотухину и Краснопольскому вагон бумаги бесплатно. Тогда у трудовых коллективов были такие полномочия. Они делали это в ущерб себе, но принимали решение все вместе, потому что хотели помочь изданию книги. И книга вышла.

А российские купцы, разных, я напомню, национальностей. Сколько благодаря им появилось больниц, музеев, институтов и университетов, выставочных залов и театров в российских городах. Это ли не проявление гражданской активности.

До сих пор не утихают политические дрязги вокруг воссоединения Крыма с Россией. Вот и на прошлой неделе тема обсуждалась. Хотя что тут обсуждать? Крым наш, живет единой со страной жизнью. Проблемы в нем наши – российские, усугубленные международными санкциями. Способы решения этих проблем – ясные и понятные всей стране. Надо строить мост в Крым – строим с опережением графика. Нужно вкладывать инвестиции в развитие территории – вкладываем столько, сколько сегодня можем. Мы вновь объединились с Крымом, потому что решили так. На этой многонациональной территории глубочайшие корни нашего единения.

Сила нашего единства – в многообразии. Такая у нас страна, которую за всю жизнь не объедешь, и всего, ей присущего, не увидишь. Сотни народов, языков, множество верований. Все это непросто сохранить, но мы стараемся. И как раз это позволяет нам избежать кровавых конфликтов, которые потрясают сегодня мир. Это разнообразие – наш оберег, бережно сохраняемый.

И подтверждения тому возникают в нашей жизни неожиданно, кстати. Когда-то была я знакома с журналистом из Йошкар-Олы Валерием Мочаевым, которому очень хотелось побывать в Константинове, на родине любимого поэта Сергея Есенина. И он приехал в Рязань, побывал на высоком окском берегу в Константинове, был потрясен увиденным. А до этого он побывал на родине Василия Шукшина в Сростках и привез оттуда мне в подарок книгу. Для него было важно побывать на родине любимых им русских писателей. Буквально на днях я узнала, что Валерий Мочаев стал автором Биографического словаря марийского народа и сегодня занимается поддержкой и развитием фино-угорской культуры в нашей стране. Это часть нашей общей российской культуры, нашего разнообразия.

В этом сила нашего единства. Василий Шукшин и Сергей Есенин писали на русском языке и любимы читателями независимо от того, какой язык для них родной. Ведь у всех нас есть общий русский язык. Кстати, на этой неделе в Рязани в трех точках: в РГУ имени Есенина, областной библиотеке имени Горького и в РИРО состоится большой этнографический диктант, который продемонстрирует, как мы постигаем единство российских народов во всем их многообразии.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 189 (5476) от 31 октября 2017 года
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