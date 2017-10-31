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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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На международном уровне

00:01 / Из официальных источников
Губернатор Николай Любимов принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИДе

Министр иностранных дел России провел ХХХ заседание Совета глав субъектов РФ при МИДе по теме «О работе регионов с институтами гражданского общества для продвижения российских интересов в международной повестке». В работе принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал успехов новым членам совета. В их числе губернатор Рязанской области Николай Любимов, который вошел в состав совета по предложению Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. «Уверен, что мы продолжим работать слаженно и обеспечим преемственность», – сказал Сергей Лавров.

В своем выступлении губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что вхождение в состав совета для него большая честь и ответственность. «Я признателен за интерес и внимание к региону, за возможность представить опыт нашей работы с институтами гражданского общества, – сказал губернатор. – Считаю, что встречи в таком формате особенно важны и полезны сейчас, в условиях новых политических и экономических вызовов, с которыми сталкивается наша страна. Эффективно противостоять им возможно лишь при объединении усилий общества и власти. Наша задача – быть максимально открытыми для людей, постоянно вести прямой, честный диалог с людьми, где каждый должен слышать друг друга».

В ходе заседания губернатор представил региональный опыт взаимодействия с институтами гражданского общества. Он подробно проинформировал о сотрудничестве с городами-побратимами, отметив эффективную работу по развитию народной дипломатии. По словам главы региона, в Рязанской области более ста активно действующих общественных объединений. Они занимаются воспитанием патриотизма, подготовкой молодежи к службе в армии, защитой окружающей среды, охраной памятников истории и культуры, профилактикой социально опасных форм поведения и экстремизма, укреплением гражданского единства, гармонизацией межнациональных отношений, поддержкой ветеранов и инвалидов.

«Большие возможности для продвижения российских интересов в международной повестке открывают молодежные проекты. Многие из них реализуются при поддержке правительства области на базе Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Странами-партнерами являются Германия, Япония, Китай, Испания, Франция, Казахстан, Армения, балканские государства. В 2017 году в Рязанской области состоялись российско-японский, российско-германский и российско-армянский молодежные форумы. В 2018 году мы планируем провести у себя масштабное мероприятие с участием представителей стран ЕАЭС и Российско-балканский фестиваль славянской культуры», – сказал Николай Любимов. Он подробно остановился на вопросах сотрудничества с популярными дискуссионными клубами «Лидер» и «Коловрат», проинформировал о работе, которая ведется в регионе, по гармонизации межнациональных отношений, борьбе против распространения идеологии деструктивных религиозных течений, защите молодежи от современных рисков, в том числе в Интернет-пространстве. Глава региона отметил, что считает для себя важным личное участие в работе дискуссионных площадок. «Общение в таком формате очень полезно, потому что только в открытом диалоге рождаются новые идеи и проекты, которые послужат на благо Рязанской области и всей России», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 189 (5476) от 31 октября 2017 года
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Вести районов
На пользу региону
Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал итоги заседания Совета глав субъектов РФ при МИДе России
По материалам официального сайта Правительства области
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