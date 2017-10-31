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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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На пользу региону

00:01 / Из официальных источников
Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал итоги заседания Совета глав субъектов РФ при МИДе России

В беседе с журналистами губернатор Рязанской области отметил, что в ходе заседания обсуждались такие важные темы, как участие общественных некоммерческих организаций в международной экономической и культурной деятельности.

«Интересного много: опыт других регионов, рекомендации МИДа – в первую очередь, об установлении горизонтальных связей. Мы обязательно воспользуемся помощью Министерства иностранных дел для продвижения Рязанской области, установления международного экономического сотрудничества. Мы будем принимать иностранные делегации, в том числе из Израиля, который заинтересован в установлении отношений с нашим регионом, устраивать презентации нашего региона для того, чтобы активнее выходить на международные контакты в целях развития экономики и туристической деятельности, привлечения инвесторов», – сказал глава региона. По его словам, в деле развития народной дипломатии очень перспективным является опыт молодежных организаций региона.

Говоря о своем вхождении в Совет глав субъектов РФ при МИДе, губернатор отметил, что это дает широкие возможности для продвижения Рязанской области, получения поддержки федеральных органов исполнительной власти, МИДа, изучения опыта других регионов. «Для развития области это очень важно. Иностранные инвестиции все еще идут в Россию, поэтому нам нужно пользоваться этим моментом для развития экономики региона», – подчеркнул Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 189 (5476) от 31 октября 2017 года
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На международном уровне
Губернатор Николай Любимов принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИДе
По материалам официального сайта Правительства области
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