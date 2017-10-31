Юность. Энергия. Развитие

Рязанских активистов Российского движения школьников чествовали в региональном правительстве

Российское движение школьников (РДШ), объединяющее наиболее социально активных, целеустремленных и творческих учеников, отмечает двухлетие.

Организация была создана Указом Президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Спустя полгода региональное отделение РДШ появилось в Рязанской области. В прошлом учебном году апробация деятельности РДШ проводилась на базе 10-ти пилотных школ Рязанской области. За это время пилотные школы региона приняли участие в многочисленных всероссийских проектах и акциях. Рязанские школьники вошли в состав Всероссийского детского пресс-центра и экологического совета РДШ, стали победителями и призерами федеральных конкурсов различной направленности. Например, команда Михайловской школы № 1 победила на Всероссийском конкурсе социальных квестов, экологический отряд той же школы вошел в число призеров конкурса «Старт, эко-отряд РДШ», ученики Льговской школы Рязанского района вышли в финал Всероссийского конкурса «Я познаю Россию».

В этом учебном году отделения РДШ созданы во всех городах и районах области, первичные организации – в 220 школах. На сегодняшний день РДШ объединяет более 10 тысяч рязанских школьников. Самым активным из них сегодня выпала честь встретиться в региональном правительстве с губернатором Николаем Любимовым. Глава региона поприветствовал ребят и сказал, что Российское движение школьников предоставляет им возможности для саморазвития, реализации себя, дает подросткам уверенность в собственных силах, помогает определиться с будущей профессией. В ходе встречи Николай Любимов ответил на вопросы активистов РДШ. Он рассказал о личном опыте организации мероприятиях в школьные годы, об отличии нынешних детских организации от тех, что были в советское время. Отвечая на один их вопросов, Николай Любимов признался, что если бы сейчас он был активистом РДШ, то в качестве инструмента самореализации выбрал бы спортивное направление.

После беседы ребятам в торжественной обстановке была вручена символика движения. Галстуки расцветки «триколор» 50-ти ребятам вместе с Николаем Любимовым повязали министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, председатель областного отделения РДШ Сергей Хлыстов и региональный координатор движения Татьяна Косачева.

Также благодарственные письма губернатора были переданы коллективам трех школ региона, которые по итогам федерального мониторинга вошли в ТОП–500 лучших школ по развитию Российского движения школьников. Это Михайловская школа № 1, Льговская школа Рязанского района и школа № 44 г. Рязани.

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В рамках встречи Николай Любимов вручил вице-губернатору Игорю Грекову орден Дружбы. Указ о присвоении ордена подписан Президентом Владимиром Путиным. Высокой награды рязанский вице-губернатор удостоен «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за вклад в гуманитарную, миротворческую, благотворительную деятельность и патриотическую работу с молодежью». Вручая орден, Николай Любимов сказал, что Игорь Греков «одним из первых протянул руку помощи» трем с половиной тысячам украинских беженцев, помог им обустроиться в России. Сегодня Игорь Греков продолжает поддерживать отправку гуманитарной помощи.