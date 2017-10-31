Вспомнили поименно

В Рязани и других городах России прошла ежегодная акция «Молитва памяти»

«Молитва памяти» – неполитическая акция. Это усилие по восстановлению памяти о невинно пострадавших людях, возрождению сострадания, милосердия и мира в нашем народе.

30 октября, в общегосударственный день памяти жертв советских репрессий, возле памятника советско-польскому братству по оружию на ул. Октябрьской любой желающий смог прочитать страницу из Рязанского мартиролога, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от советских репрессий, и присоединиться к заупокойной молитве.

Организаторы акции предложили в этот день всем зажечь на окне свечу в память о своих близких и знакомых и о всех невинно пострадавших в тюрьмах, лагерях и ссылках.

Общегосударственный день памяти жертв советских репрессий был установлен в России в 1991 году. В этот день вся страна вспоминает людей, попавших в жернова массовых арестов, ссылок и расстрелов. В 2015 году Правительством РФ утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий и подписан Президентский Указ о народном сборе средств на создание в Москве мемориала памяти жертвам репрессий. В июне 2016 года Синод РПЦ утвердил тексты молитв о всех невинно убиенных в годы репрессий. Такое внимание к этой теме стало возможным в том числе благодаря многолетним усилиям православных общественных организаций. Одно из таких усилий – акция «Молитва памяти», которая последние 5 лет проходит в разных городах России.