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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Приоритеты развития

00:01 / Общество
Рязанская областная Дума получила проект бюджета региона на 2018-й и плановый период 2019-20 годов

Проект бюджета подготовлен правительством региона и предполагает бездефицитный вариант. Документ заместитель председателя правительства региона Олег Булеков передал первому заместителю председателя Рязанской областной Думы Александру Шевыреву. Проект подробно расписывает приходную и расходную части бюджета.

По словам Олега Булекова, особенности нового, пока планируемого бюджета состоят в том, что он остался социально ориентированным. На эти нужды предполагается тратить 78% бюджета. Сохранены все социальные обязательства, которые возложены на регион, заложено повышение заработной платы по Майским указам Президента по отдельным категориям бюджетников. По другим категориям предполагается компенсация на уровень инфляции в пределах 4%.

Остаются приоритетными темы финансирования развития сельского хозяйства и малого бизнеса. Расходы, заложенные на эти статьи, не меньше уровня уходящего года. Важными статьями расходов являются дорожное строительство, ремонт дорог, благоустройство территорий, поддержка инвестиционной деятельности, в частности создание технопарков, которые должны стать драйверами развития региона.

– Проект бюджета, если говорить одним словом, хороший, – сказал Олег Булеков, – и это связано не только с тем, что он бездефицитный. Мы рассчитывали базовый прогноз, исходя из реальных оценок роста экономики. Закладывая реалистичные цифры роста на три года, мы хорошо понимаем доходную, налоговую часть бюджета. Важно, что на федеральном уровне по инициативе Президента было принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов. Это позволит нам на следующий год не гасить бюджетные кредиты, а направить их на расходную часть бюджета, то есть на обеспечение социальных гарантий и на развитие экономики. Я не побоюсь назвать проект этого трехлетнего бюджета «бюджетом развития», поскольку впервые за несколько лет появляется источник для развития экономики.

Александр Шевырев рассказал, что депутаты и эксперты сначала проверят проект бюджета на соответствие закону о бюджетном процессе. Далее проект рассмотрят в профильном комитете и передадут на рассмотрение остальным отраслевым комитетам. Первое чтение проекта бюджета пройдет в двадцатых числах ноября. А через день после этого состоятся публичные слушания в рамках второго чтения.

– Бюджет программный по своей структуре. Это наше достижение последних нескольких лет, – рассказал Александр Шевырев. – С учетом реструктуризации на федеральном уровне мы сможем высвободить на два ближайшие года, по предварительным подсчетам, порядка семи миллиардов рублей дополнительных средств. Это существенные деньги для того, чтобы использовать их в социальной сфере.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 189 (5476) от 31 октября 2017 года
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