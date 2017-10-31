Голубые и красные береты

В 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды полку состоялся День призывника

С тех пор, как ребят начали приглашать на День призывника в боевой полк, эффективность от таких социально-патриотических акций стала намного выше. Офицеры полка рассказывают гостям о традициях, военных буднях и праздниках, призывники смотрят, как служат десантники, знакомятся с вооружением, солдатским бытом, в столовой их угощают обедом. В общем, все как в армии. Те парни, которые хоть однажды побывали в полку, стремятся попасть на службу именно сюда.

– Очень хочется, чтобы вы могли гордиться подвигами отцов и дедов, быть готовыми к совершению больших серьезных шагов в своей будущей жизни, каковым является служение Родине, – говорит командир полка гвардии полковник Владимир Корнев. – Мы, в свою очередь, постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы выбранный вами путь был увлекательным и интересным.

То, что боевой полк, который постоянно находится на учениях, выполняет задачи командования в различных частях страны, еще и принимает дважды в год (весной и осенью) к себе в гости призывников со всей области – уже одно это есть немалый вклад в дело патриотического воспитания парней, которые завтра возьмут в руки оружие.

– В осеннюю призывную кампанию в ряды Вооруженных сил России нам предстоит направить 900 юношей, – говорит военный комиссар Рязанской области Владислав Деев. – Служить они будут в частях от Владивостока до Калининграда, но территориальное преимущество все же остается за Западным военным округом (Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа). Наиболее почетное место службы – Президентский полк, в который отбор идет уже давно, а торжественная отправка из Рязани состоится 14 и 15 ноября.

По словам военного комиссара Рязанской области Владислава Деева, с каждый годом качественный состав призывников улучшается и уменьшаются проблемы, связанные с организацией и проведением призыва. Все видят, как сегодня руководство страны проявляет заботу о могуществе армии. Существенно влияет на ситуацию и широкая пропаганда патриотизма, которую ведут в том числе и средства массовой информации.

На День призывника всегда приглашаются люди, которым есть что сказать молодежи. Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище с отличием, а службу в армии завершил в звании полковника на должности начальника Челябинского автомобильного училища. Сейчас он – директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

– Наступает важный и ответственный этап в вашей жизни, – сказал, обращаясь к призывникам, Игорь Мурог. – Я бы хотел вам пожелать, чтобы вы были продолжателями славных боевых традиций наших отцов, дедов, прадедов. Не случайно мы сегодня находимся в боевом полку. Это хорошая традиция, которая есть в Рязанском гарнизоне. Учитесь отвечать за свои поступки и гордо нести звание призывника рязанской земли, а когда вы встанете в армейский строй, служите Родине честно.

Сегодня на День призывника впервые пригласили юнармейские отряды из районов области. Такой совместный праздник провели, обозначив возрастную преемственность.

В отряды движения «Юнармия» приняли 40 человек. Начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Невдах и военный комиссар Рязанской области Владислав Деев подарили ребятам береты и футболки с соответствующей символикой. Парням в армию нескоро, а для девушек срочная служба останется в мечтах, но для всех юнармейцев красный берет станет символом любви к Родине.

Разведрота полка продемонстрировала призывникам и кадетам приемы рукопашного боя. Самый зрелищный вид программы – он же самый эффективный по воздействию на сознание подростков. Каждый из призывников мечтает стать сильным и ловким, чтобы вот так же легко, как разведчики, расправляться с противником и надежно стоять на защите Родины.