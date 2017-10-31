Облигации и инвестиции

Как правильно пользоваться новым инструментом финансового рынка

В Рязани, в конгресс-отеле «Старый город», проходит конференция «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций». Специалисты Банка России обсуждают с представителями бизнеса и органов власти Центрального федерального округа основные направления эффективного использования инструмента облигационного заимствования, его достоинства и проблемные вопросы, поднимается также тема государственной поддержки рынка облигаций.

Выступая с приветственным словом, Ольга Атюкова, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, акцент сделала на необходимости повышения финансовой грамотности населения. Именно население может стать одним из крупнейших инвесторов. На конференции приводились такие данные: личные накопления россиян превышают 200 миллиардов долларов США. Это огромный показатель. Повышение финансовой грамотности, по словам Атюковой, будет стимулом для участия населения в инвестиционной деятельности, в частности, при покупке им облигаций. В то же время, как отметила Ольга Атюкова, задача специалистов – глубоко проанализировать положение дел и обозначить те «подводные камни», которые могут быть на рынке облигаций. Нельзя допускать строительства новых финансовых пирамид, возникновения социальной напряженности.

«Облигации – это новый инструмент развития рынка, который важен и для регионов, и для бизнеса. И этот инструмент надо использовать грамотно, – сказала Ольга Атюкова. – Я надеюсь, что в рамках конференции вы получите ответы на интересующие вопросы, для того, чтобы в последующем активно работать в этом направлении».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов своем выступлении отметил, что свободные финансовые средства, полученные от размещения облигаций, напрямую повлияют на инвестиционную активность предприятий и региона. «Мы стараемся максимально активизировать инвестиционные процессы. Однако во многом нас, уверен, как и другие регионы, сдерживают финансовые ограничения, недостаточная доступность финансовых ресурсов. Одним из механизмов решения этой проблемы могут стать корпоративные облигации», – подчеркнул Николай Любимов.

Как отмечал, выступая на конференции, начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров, в 2012 году Рязанская область произвела масштабный выпуск облигаций. 2 миллиарда рублей уже погашены. Около 650 миллионов предстоит погасить в декабре этого года. А значит, есть все предпосылки для того, чтобы и предприятия области также рассмотрели для себя этот инструмент финансирования.

В рамках конференции состоялось заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата в Центральном федеральном округе Совета при Полномочном представителе Президента России в ЦФО. Выступая на нем, Николай Любимов отметил: «Для того, чтобы появились средства на реализацию инвестиционных проектов, необходимо их привлекать на финансовом рынке. Облигации – это один самых серьезных инструментов, которые для этого могут использоваться». Свои опытом на заседании комиссии поделились представители Белгородской области, ЗАО «Лидер», других организаций. Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская подробно остановилась на взаимодействии финансистов с руководителями регионов в рамках проекта «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций».

В работе конференции также принимают участие главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, финансово-кредитных структур, руководители регионов, входящих в состав ЦФО. Сегодня конференция продолжит работу.