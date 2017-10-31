Вести районов

ШАЦК. В селе Кулики идет строительство новой водопроводной сети. 1,84 км водопроводных сетей, две артезианские скважины, 2 насосные станции и водонапорная башня будут сданы в декабре этого года. Работы ведутся в рамках программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014–2020 годы». На данный объект из федерального и областного бюджетов выделено свыше 12 миллионов рублей.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Сотрудники линейного отделения МВД России на станции Мичуринск и на железнодорожной станции Богоявленск совместно с представителями ОАО «РЖД» провели урок безопасности с учениками 5 б класса Александро-Невской школы. Где лучше переходить железную дорогу – зону особой опасности? Как нужно правильно обходить стоящий поезд? Ответы на эти и многие другие вопросы дали детям специалисты. Урок прошел в рамках профилактической акции «Безопасная дорога».

ЕРМИШЬ. В райцентре заканчиваются работы по восстановлению и благоустройству Сквера поколений на площади Ленина. Объем финансирования составил 564 500 рублей: 300 тысяч выделены из областного бюджета, 150 тысяч составило софинансирование городского поселения, добровольные пожертвования граждан и юридических лиц – 114 500 рублей. В сквере в этом году осталось обустроить скамейки и установить урны.

СКОПИН. В Скопине отметили 110-летие единственной в городе основной общеобразовательной школы № 5. К этой дате выпущена книга «Железнодорожная школа», на страницах которой отражено все лучшее, что было и есть в этом учебном заведении.