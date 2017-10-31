Во время пожара в Рязанской области пострадал человек

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, сегодня в 00.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Ветеранов Октября в городе Сасово. Горел жилой деревянный дом с террасой. Во время пожара пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников государственной противопожарной службы.