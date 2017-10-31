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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании продолжается работа по автоматизации производства

09:45 / Общество
В Рязанской нефтеперерабатывающей компании продолжается работа по автоматизации производства

На предприятии завершена реконструкция газофракционирующей установки (ГФУ) с блоком сероочистки сухих газов. Проведенная реконструкция позволяет включить этот объект во внедряемую в РНПК систему «цифрового завода», предусматривающую автоматизацию управления технологическими процессами с единым центром управления.

Блоки установки оснащены новыми контрольно-измерительными приборами и распределительной системой управления, позволяющей усовершенствовать технологический процесс выработки высоколиквидных продуктов, в автоматическом режиме поддерживать необходимые технологические параметры для получения товарной продукции высокого качества.

Кроме того, установка получила современные системы противопожарной сигнализации и тушения, контроля концентраций углеводородов, что существенно повысило уровень промышленной безопасности.

Газофракционирующая установка с блоком сероочистки сухих газов является важным звеном в технологической цепочке АО «РНПК», перерабатывая сырье, поступающее с установок первичной переработки нефти, каталитических риформингов и изомеризаций. Установка предназначена для выпуска бытового сжиженного и сухого газа, а также различных фракций – изобутановой, нормального бутана, бензина газового. Кроме того, на ГФУ ведется очистка от сернистых соединений всего топливного газа предприятия. ГФУ состоит из параллельно работающих двух блоков мощностью 300 тысяч тонн в год.

Техническое перевооружение объекта прошло в рамках программы НК «Роснефть» по модернизации производства и реконструкции действующих установок РНПК. В этом году масштабную реконструкцию провели в парке приема и хранения сжиженных углеводородных газов, на установке по производству битума. В стадии завершения ремонт и реконструкция установок атмосферной перегонки нефти АТ-6 и гидроочистки ЛЧ-24/7. Проведенная работа поможет улучшить качество выпускаемых нефтепродуктов и минимизировать воздействие производства на окружающую среду.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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