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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Международный день вегана

11:23 / Общество

Этот праздник появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество (Vegan Society) отмечало свое 50-летие. Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном (Donald Watson) из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне. Веганизм (веганство) — образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных. Причины отказа могут быть разными, но основная — это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними. В День вегана во многих странах мира представительствами Веганского общества и другими активистами проводятся различные просветительские, благотворительные и информационные акции, посвящённые теме праздника.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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