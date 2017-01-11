Сегодня утром движение начиная от улицы Ленина (остановка Атронсити) по ул Циолковского до Куйбышевского шоссе, где в настоящее время проводится дорожный ремонт. Движение на этих участках автодорог практически парализовано. Кроме того пробки этим утром на улицах Есенина, Трудовой, улице Горького (в сторону Куйбышевского шоссе, а также на проезде Яблочкова по направлению к улице Горького).
В Рязани утром собралась огромная дорожная пробка
11:25 31.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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