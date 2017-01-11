В Рязани утром собралась огромная дорожная пробка

Сегодня утром движение начиная от улицы Ленина (остановка Атронсити) по ул Циолковского до Куйбышевского шоссе, где в настоящее время проводится дорожный ремонт. Движение на этих участках автодорог практически парализовано. Кроме того пробки этим утром на улицах Есенина, Трудовой, улице Горького (в сторону Куйбышевского шоссе, а также на проезде Яблочкова по направлению к улице Горького).