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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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В Рязани откроется новая выставка фотографий митрополита Марка «Откровение премудрости»

11:26 / Культура

10 ноября в 15.00 состоится открытие выставки фотографий митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Откровение премудрости», сообщает сайт рязанской епархии. Экспозиция будет располагаться в Рязанской областной библиотеке имени Горького (выставочная галерея на втором этаже).

Это не первая персональная выставка митрополита Марка. Сделанные владыкой снимки уже были представлены широкой публике в Москве и Рязани (экспозиции «Письма друзьям», «Мир красоты», а также галерея фотопортретов на филологическом факультете РГУ им.С.А.Есенина). Для выставки «Откровение премудрости» собраны работы, отражающие красоту и гармонию окружающего мира как естественного откровения, свидетельствующего об Истине, о Боге и Его любви к творению. Экспозиция включает пейзажи и макрофотографии.

Работа фотовыставки продолжится до конца ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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