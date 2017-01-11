В Рязани откроется новая выставка фотографий митрополита Марка «Откровение премудрости»

10 ноября в 15.00 состоится открытие выставки фотографий митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Откровение премудрости», сообщает сайт рязанской епархии. Экспозиция будет располагаться в Рязанской областной библиотеке имени Горького (выставочная галерея на втором этаже).

Это не первая персональная выставка митрополита Марка. Сделанные владыкой снимки уже были представлены широкой публике в Москве и Рязани (экспозиции «Письма друзьям», «Мир красоты», а также галерея фотопортретов на филологическом факультете РГУ им.С.А.Есенина). Для выставки «Откровение премудрости» собраны работы, отражающие красоту и гармонию окружающего мира как естественного откровения, свидетельствующего об Истине, о Боге и Его любви к творению. Экспозиция включает пейзажи и макрофотографии.

Работа фотовыставки продолжится до конца ноября.