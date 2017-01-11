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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Рязанцу назначили 5 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

11:33 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры области, два года назад суд постановил взыскать с мужчины в пользу его бывшей супруги алименты содержание его дочери 2015 года рождения в размере 7 500 руб. На основании решения суда был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство. Мужчина платить алименты не спешил, его привлекли к административной ответственности. Нерадивому папаше назначили наказание в виде обязательных работ сроком 60 часов. Однако это не изменило ситуации. Задолженность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери за 3 месяца этого года составила 25 550 рублей, а общая задолженность по исполнительному производству составила более 133 тысяч рублей.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из заработка.

Приговор вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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