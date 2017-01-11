Вчера в Рязанской области произошло 36 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 6 дорожно-транспортных происшествиях 8 человек получили травмы. Еще в 30 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 7498 нарушений правил дорожного движения, задержано 30 нетрезвых водителей.