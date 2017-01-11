Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 6 дорожно-транспортных происшествиях 8 человек получили травмы. Еще в 30 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 7498 нарушений правил дорожного движения, задержано 30 нетрезвых водителей.
Вчера в Рязанской области произошло 36 ДТП
11:58 31.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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