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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Вчера в Рязанской области произошло 36 ДТП

11:58 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 6 дорожно-транспортных происшествиях 8 человек получили травмы. Еще в 30 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 7498 нарушений правил дорожного движения, задержано 30 нетрезвых водителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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