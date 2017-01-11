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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Юные рязанцы станут художниками на «Ночи искусств» в областной детской библиотеке

12:13 / Культура
Юные рязанцы станут художниками на «Ночи искусств» в областной детской библиотеке

Тема акции этого года – «Город мастеров». Областная детская библиотека приглашает детей и их родителей попробовать себя в разных видах творчества, сыграть в познавательные игры, а также превратить ветхие книги в новые с помощью бук-арта.

Одну из «рукодельных» встреч с ребятами проведет рязанский скульптор Олег Седов. Он расскажет о секретах керамики и обучит всех желающих азам лепки. Дети смогут попасть и на мастер-классы по оригами и бисероплетению, смастерить народных кукол или выложить объемные аппликации.

Библиотекари подготовили множество занимательных площадок. Наряду с творческими занятиями, гости познакомятся с арт-проектом по архитектуре «Мы построим чудный город» и интерактивной выставкой «Дом моей мечты», а также ответят на вопросы викторин. Самым терпеливым и творческим предлагается подарить вторую жизнь книгам, обновив и украсив их в бук-арт мастерской. Кроме того, посетителей ждут на выставке «Тёплые друзья». Это экспозиция кукол ручной работы, миниатюрных игрушек в технике амигуруми и других сувениров от мастерицы Юлии Фоминой. А взять паузу между мастер-классами можно будет на спектакле в библиотечном театре теней.

Праздник «Город мастеров» в областной детской библиотеке состоится 3 ноября. Начало в 18.00, вход свободный.

Фото пресс-службы Рязанской областной детской библиотеки

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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