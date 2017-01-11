ДТП произошло вчера в 19.40 в областном центре на улице Советской Армии. Как сообщает сайт УМВД России по области, 62-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ-4234» не успел вовремя заметить на нерегулируемом пешеходном переходе молодого человека и резко затормозил. Не смотря на это, наезда избежать не удалось. В результате резкого торможения в автобусе упала пассажирка. В результате ДТП 26-летний пешеход получил травму ноги, 55-летняя пассажирка автобуса сломала кисть. Пострадавших госпитализировали.
Два человека пострадали в ДТП в Рязани
12:30 31.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани маршрутка сбила пешехода
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек