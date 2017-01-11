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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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На пятый рязанский фестиваль ВИА впервые приедут артисты из Московской области

12:38 / Культура
На пятый рязанский фестиваль ВИА впервые приедут артисты из Московской области

Городской открытый фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» состоится в пятый раз. Как сообщили организаторы, ранее торжество собирало на одной сцене лишь региональных исполнителей. В этом году на «Маминой пластинке» дебютируют три ВИА из Московской области – «Кругозор» (г. Коломна), «Архив» (г. Ступино) и «Вираж» (г. Чехов).

Фестиваль ВИА в Рязани берет свое начало в 2013 году. Авторами идеи стали Софья Иванова и художественный руководитель ВИА «Горпарк» Геннадий Барыкин. Участники «Маминой пластинки» представляют свое видение хитов ВИА 60–80-х годов. Рязань будут представлять лучшие вокально-инструментальные ансамбли областного центра и области, в том числе и «Горпарк».

Фестиваль «Мамина пластинка» состоится 11 ноября в Муниципальном культурном центре. Начало в 15.00, билеты в кассе МКЦ. Узнать дополнительную информацию о концерте можно по телефону 76-35-03.

Фото оргкомитета фестиваля «Мамина пластинка»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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