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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Рязанские десантники возрождают православные традиции

12:52 / Общество
Рязанские десантники возрождают православные традиции

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном ордена Суворова дважды Краснознаменном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялась закладка первого камня в будущую часовню. Ее построят в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Инициатором создания часовни выступил региональный фонд содействия развитию Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Верующие военнослужащие поддержали эту идею. Часовню решили построить на месте, где в период с 1693–1695 годы действовала церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери. Она была разрушена столетие назад. Часовня будет носить имя святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Работы по возведению часовни начались еще этим летом, а в конце октября состоялась символическая закладка первого камня.

На торжествах присутствовали командование и работники училища, курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Чин закладки совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он поздравил всех собравшихся с этим событием и выразил надежду на то, что работы завершатся в срок. Символической камень в фундамент будущей часовни заложили начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин, заместитель начальника училища по воздушно-десантной подготовке Игорь Бортан и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Строительство часовни завершится к ноябрю 2018 года, когда десантное училище будет отмечать свое столетие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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