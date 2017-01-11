Министром физической культуры и спорта Рязанской области назначен Сергей Икрянников

О кадровых изменениях в правительстве области информирует сайт регионального правительства.Начальником региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия стал Денис Зайцев.

Сегодня губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства представил двух новых руководителей центральных исполнительных органов государственной власти и вручил им служебные удостоверения. Соответствующие распоряжения о назначении этих руководителей были подписаны главой региона 30 октября.

Губернатор Николай Любимов пожелал новым руководителям успехов на ответственных должностях и эффективной работы.