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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Министром физической культуры и спорта Рязанской области назначен Сергей Икрянников

12:55 / Власть

О кадровых изменениях в правительстве области информирует сайт регионального правительства.Начальником региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия стал Денис Зайцев. 

Сегодня губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства представил двух новых руководителей центральных исполнительных органов государственной власти и вручил им служебные удостоверения. Соответствующие распоряжения о назначении этих руководителей были подписаны главой региона 30 октября.

Губернатор Николай Любимов пожелал новым руководителям успехов на ответственных должностях и эффективной работы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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