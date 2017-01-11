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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в Рязанской области, расширен

14:03 / Актуально
Внесены изменения в региональный закон о предоставлении бесплатной юридической помощи некоторым категориям граждан

В региональном законодательстве расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В него включены беременные женщины, многодетные семьи, граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Законодательством предусмотрено, что правительство области уполномочено определять порядок оказания экстренной бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Более подробную информацию можно получить по единому социальному телефону: (4912) 51-36-00.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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