Круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в Рязанской области, расширен

В региональном законодательстве расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В него включены беременные женщины, многодетные семьи, граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет.
Законодательством предусмотрено, что правительство области уполномочено определять порядок оказания экстренной бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Более подробную информацию можно получить по единому социальному телефону: (4912) 51-36-00.
Источник: сайт правительства Рязанской области