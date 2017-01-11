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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Зимой в уборке трассы М-5 в Рязанской области задействуют более 100 единиц спецтехники

14:11 / Актуально

На участке трассы М-5 «Урал» в Рязанской области для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами будет задействовано 47 комбинированных дорожных машин, 9 автогрейдеров, 23 экскаватора погрузчика, 13 тракторов со снегоуборочным оборудованием и другая дорожная техника, сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

На четырех пескобазах заготовлено 43,7 тысячи тонн песко-соляной смеси для обработки федеральных дорог региона в осенне-зимний период.

За дорожной и погодной обстановкой на рязанском участке автомагистрали М-5 «Урал» следят 7 метеостанций. В круглосуточном режиме работают телефоны диспетчерских служб, по которым граждане смогут сообщить о дорожной обстановке: 8 (8412) 55-11-04, 8 (4912) 44-32-75, 8 (4913) 62-13-84, 8 (4914) 72-20-47.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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