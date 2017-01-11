В Рязани завершила работу конференция «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций»

Завершающим на конференции было заседание «круглого стола» под названием «Университет финансовых компетенций. Практические вопросы выпуска облигаций в регионе». Модератор «круглого стола», директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская в беседе с журналистами сказала:

– Перед конференцией мы опросили больше тысячи компаний по всей стране. И поняли, что основной барьер – это то, что компании про облигации почти ничего не знают. Сегодня на «круглом столе» мы обсудили с теми компаниями, которые уже выпускали облигации, и с теми, которые собираются это делать, каких барьеров они боятся и как эти барьеры преодолеть.