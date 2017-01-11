Лишение свободы на 4 года грозит жителю Рязани за кражу металлического ограждения

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился работник одного из ТСЖ в Октябрьском районе Рязани. Мужчина сообщил, что во дворе одного домов, которое входит в товарищество, пропало ограждение площадки контейнеров для сбора мусора. Полицейские опросили местных жителей и нашли случайного свидетеля преступления. Он видел, как незнакомец переносил секции ограждения в сторону ближайшего оврага. Там сотрудники полиции нашли металлические решетки, которые спрятал похититель. Подозрение в краже пало на 45-летнего рязанца. Этот мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Злоумышленника разыскали и выяснилось, что он причастен к краже. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.