лизинг
14:01 МСК
Среда
01 / 11 / 2017
Выпуск № 190 (5477)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
133

В Рязани для учеников «Роснефть-класса» проходит семинар «Лестница к успеху»

15:11 / Общество
В Рязани для учеников «Роснефть-класса» проходит семинар «Лестница к успеху»

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании организовали для учеников «Роснефть-класса» командообразующий семинар «Лестница к успеху». В течение двух дней с юными нефтяниками работают профессиональные тренеры, которые помогут ребятам определиться с выбором будущей профессии, расскажут о самых перспективных специальностях в нефтяной отрасли и общекорпоративных ценностях. Учащиеся поучаствуют в квестах, медиа- и деловых играх, профориентационном тренинге, а также в фестивале талантов.

В ходе семинара тренеры научат школьников грамотно выстраивать шаги к достижению намеченной цели, планировать учебу и покажут, как правильно презентовать себя и составлять резюме. Старшеклассники примут участие в командообразующих тренингах «Мы – команда», «Моя траектория», в деловой игре «Идеальный кандидат». По итогам обучения каждый участник получит сертификат от компании «Роснефть».

Семинар «Лестница к успеху» – одна из акций, которую реализует РНПК в рамках корпоративной системы профориентации «школа-вуз-предприятие». Он проходит во всех дочерних обществах «Роснефти». Рязань стала заключительным городом, куда приехали тренеры проекта. В их российском маршруте 105 «Роснефть-классов», в которых в общей сложности обучается 2500 будущих нефтяников. В областном центре работают два «Роснефть-класса», в них учатся 44 старшеклассника. Впервые «Роснефть-класс» в нашем городе был открыт в 2016 году.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязань приехала делегация из французского города-побратима Брессюир

Лишение свободы на 4 года грозит жителю Рязани за кражу металлического ограждения

Жительнице Рязани грозит штраф за нарушение миграционного законодательства

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:33
Завтра рязанцы смогут задать вопросы министру труда и социальной защиты населения области во время «прямой линии»
12:26
Рязанский бильярдист принимает участие в Первенстве мира
12:15
Маленькой рязанке нужна помощь
12:05
На дорогах Рязанской области за минувшие сутки погибли два пешехода
11:59
У жителя Рязанской области изъята крупная партия растительных наркотиков
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы