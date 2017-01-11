В Рязани для учеников «Роснефть-класса» проходит семинар «Лестница к успеху»

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании организовали для учеников «Роснефть-класса» командообразующий семинар «Лестница к успеху». В течение двух дней с юными нефтяниками работают профессиональные тренеры, которые помогут ребятам определиться с выбором будущей профессии, расскажут о самых перспективных специальностях в нефтяной отрасли и общекорпоративных ценностях. Учащиеся поучаствуют в квестах, медиа- и деловых играх, профориентационном тренинге, а также в фестивале талантов.

В ходе семинара тренеры научат школьников грамотно выстраивать шаги к достижению намеченной цели, планировать учебу и покажут, как правильно презентовать себя и составлять резюме. Старшеклассники примут участие в командообразующих тренингах «Мы – команда», «Моя траектория», в деловой игре «Идеальный кандидат». По итогам обучения каждый участник получит сертификат от компании «Роснефть».

Семинар «Лестница к успеху» – одна из акций, которую реализует РНПК в рамках корпоративной системы профориентации «школа-вуз-предприятие». Он проходит во всех дочерних обществах «Роснефти». Рязань стала заключительным городом, куда приехали тренеры проекта. В их российском маршруте 105 «Роснефть-классов», в которых в общей сложности обучается 2500 будущих нефтяников. В областном центре работают два «Роснефть-класса», в них учатся 44 старшеклассника. Впервые «Роснефть-класс» в нашем городе был открыт в 2016 году.