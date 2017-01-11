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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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За неделю в Рязанской области на свет появились 214 малышей

15:37 / Общество

Как сообщает сайт регионального минздрава, 23 по 29 октября в области родились 112 девочек и 102 мальчика. В областном перинатальном центре родились три пары близнецов, в акушерском стационаре городской больницы №10 - двойня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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