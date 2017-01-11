лизинг
13:59 МСК
Среда
01 / 11 / 2017
Выпуск № 190 (5477)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
105

Рязанские спортсмены успешно выступили на первенстве Европы по джиу-джитсу

15:46 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 27 по 29 октября в Бухаресте (Румыния) прошло первенство Европы по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года. В состязаниях приняли участие спортсмены из 25 стран. За сборную России выступали 9 рязанских бойцов, представители спортшкол «Юпитер» (Рязань), «Витязь» (Рязанский район) и «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский).

В дисциплине «Не-Ваза» среди юниоров до 21 года «серебро» завоевали воспитанники рязанской спортшколы «Юпитер» Дмитрий Сиротин (весовая категория до 94 кг, тренер – Михаил Левин) и Валентин Самохин (вес свыше 94 кг, тренер – Сергей Мальцев), Альбина Калина (тренеры – Михаил Левин, Игорь Калина). «Бронза» – у Руслана Гасанова (вес до 62 кг, тренер – Сергей Борискин).

Среди юниоров до 18 лет в «Файтенге» «серебряной» призеркой в весовой категории свыше 63 кг стала воспитанница Заслуженного тренера России Александра Кудинова Маргарита Якушкина, «бронзу» в весе свыше 87 кг завоевал представитель спортшколы «Юпитер» Александр Олейников (тренер – Сергей Мальцев).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Спортивный курьер

Спортсмен из Рязанской области завоевал «золото» Кубка Европы по самбо

ХК «Рязань» одержал победу над командой «Спутник»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:33
Завтра рязанцы смогут задать вопросы министру труда и социальной защиты населения области во время «прямой линии»
12:26
Рязанский бильярдист принимает участие в Первенстве мира
12:15
Маленькой рязанке нужна помощь
12:05
На дорогах Рязанской области за минувшие сутки погибли два пешехода
11:59
У жителя Рязанской области изъята крупная партия растительных наркотиков
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы