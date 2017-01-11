Рязанские спортсмены успешно выступили на первенстве Европы по джиу-джитсу

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 27 по 29 октября в Бухаресте (Румыния) прошло первенство Европы по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года. В состязаниях приняли участие спортсмены из 25 стран. За сборную России выступали 9 рязанских бойцов, представители спортшкол «Юпитер» (Рязань), «Витязь» (Рязанский район) и «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский).

В дисциплине «Не-Ваза» среди юниоров до 21 года «серебро» завоевали воспитанники рязанской спортшколы «Юпитер» Дмитрий Сиротин (весовая категория до 94 кг, тренер – Михаил Левин) и Валентин Самохин (вес свыше 94 кг, тренер – Сергей Мальцев), Альбина Калина (тренеры – Михаил Левин, Игорь Калина). «Бронза» – у Руслана Гасанова (вес до 62 кг, тренер – Сергей Борискин).

Среди юниоров до 18 лет в «Файтенге» «серебряной» призеркой в весовой категории свыше 63 кг стала воспитанница Заслуженного тренера России Александра Кудинова Маргарита Якушкина, «бронзу» в весе свыше 87 кг завоевал представитель спортшколы «Юпитер» Александр Олейников (тренер – Сергей Мальцев).