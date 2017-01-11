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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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ХК «Рязань» покинут два игрока

15:49 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» по соглашению сторон расторг контракты с нападающими Евгением Полтораком и Ринатом Юмангуловым.

24-летний Полторак подписал контракт с ХК «Рязань» в конце мая. Однако во время предсезонной подготовки получил травму и выбыл на несколько месяцев, так и не сыграв в составе «горожан» ни одного официального матча.

Юмангулов, которому 21 год, также пополнил состав ХК «Рязань» минувшим летом, сумев пробиться в состав через просмотровый контракт. В форме «горожан» выходил на лед в 6 матчах, очков не набирал, «заработал» 2 минуты штрафа, показатель полезности «0».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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