ХК «Рязань» покинут два игрока

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» по соглашению сторон расторг контракты с нападающими Евгением Полтораком и Ринатом Юмангуловым.

24-летний Полторак подписал контракт с ХК «Рязань» в конце мая. Однако во время предсезонной подготовки получил травму и выбыл на несколько месяцев, так и не сыграв в составе «горожан» ни одного официального матча.

Юмангулов, которому 21 год, также пополнил состав ХК «Рязань» минувшим летом, сумев пробиться в состав через просмотровый контракт. В форме «горожан» выходил на лед в 6 матчах, очков не набирал, «заработал» 2 минуты штрафа, показатель полезности «0».