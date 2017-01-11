До конца года в Рязанской области проверят качество поставляемых в учреждения соцсферы продуктов питания

Сегодня на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов поручил главному управлению ветеринарии области за оставшиеся два месяца текущего года провести комплекс проверочных мероприятий по выявлению некачественных продуктов питания, которые поставляются в учреждения социальной сферы. По словам Николая Любимова, такие жалобы в настоящее время есть, и на них необходимо обратить пристальное внимание. Вместе с тем, главам администраций районов совместно с руководителями учреждений соцсферы следует усилить контроль при приемке продукции в рамках заключенных контрактов. «Если есть сомнения в качестве продуктов или выявлены подобные факты, надо сразу же информировать об этом региональное управление ветеринарии с тем, чтобы была проведена внеплановая проверка», – отметил губернатор. Министерству финансов области Николай Любимов поручил предусмотреть в проекте бюджета на 2018 год дополнительное финансирование на проведение главным управлением ветеринарии необходимых лабораторных испытаний. «Главному управлению ветеринарии необходимо также усилить взаимодействие и координацию действий с контрольно-надзорными органами региона в части выявления некачественной продукции», – добавил глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области